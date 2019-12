IRI: ‘Bereiding in oven of heteluchtfriteuse vergroot doelgroep’

ZALTBOMMEL – Snacks uit de vriezer worden steeds luxer en gevarieerder. Het aantal varianten dat geschikt is voor bereiding in de oven of heteluchtfriteuse (zoals Airfryer) stijgt, zo blijkt uit onderzoek van IRI.

Kijkend naar alle productgroepen binnen de vriesverscategorie is de grootste omzetstijging genoteerd bij aardappelproducten. Rini Emonds van IRI verklaart die stijging van 12,7 procent door de hogere prijs voor aardappelen. “We hebben twee droge zomers gehad, waardoor de aardappeloogst minder heeft opgeleverd dan de jaren daarvoor. Door de hogere prijs voor aardappelen is de omzet van 80 miljoen euro in de eerste 36 weken van vorig jaar, gestegen naar 90 miljoen euro in dezelfde periode van dit jaar. Ook zien we dat aardappelproducten uit de vriezer luxer worden, in de vorm van kroketjes, balletjes of gekruide partjes.”

De één-na-hoogste stijger zijn diepvriessnacks, waarvan de omzet met 11 procent steeg naar 199 miljoen euro. “Ook de snacks zijn luxer geworden. Neem de bitterbal, voorheen had je de gewone bitterbal voor uit de frituur, nu zijn er bitterballen met speciale vullingen ter aanvulling van het segment. En niet alleen voor uit de frituur, ook voor de oven en heteluchtfriteuse. Hierdoor wordt een diepvriessnack ook voor mensen zonder een friteuse thuis bereikbaar. Deze producten zijn overigens duurder dan die voor de friteuse. In snacks zien we dat het segment kip- en gevogelteproducten het hardst groeit.” De goede zomers hebben uiteraard ook voor veel ijsverkoop gezorgd, maar doordat de zomer dit jaar later op gang kwam, ligt de omzet in de eerste 36 weken van dit jaar 1,4 procent lager dan vorig jaar, ziet Emonds. Met een omzet van 258 miljoen euro is het wel de grootste categorie in vriesvers. Het aantal soorten schepijs en multipacks steeg van 163 soorten naar 180 variaties in twee jaar tijd. “De grootste omzetdaling zien we bij wild, vlees en gevogelte uit de vriezer. Dat komt doordat discounters als Aldi en Lidl veel meer vers vlees, vis en gevogelte aanbieden dan een aantal jaar geleden. De omzetdaling van 5,9 procent naar 27 miljoen euro, komt door het grotere aanbod aan versproducten.

Bron: Levensmiddelenkrant