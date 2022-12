Jaaroverzicht mei: Inflatie en het openen van winkels

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten op een rij. Mei staat in het teken van inflatie, veroorzaakt door de oorlog in Oekraïne, en de verhoging van de prijzen. Toch staat het niet stil in levensmiddelenland. Jan Linders gaat gewoon door met het openen van drie nieuwe winkels.

Inflatie

De inflatie in Nederland en andere Europese landen begon naar zorgelijke hoogte te stijgen in mei. Onderzoeksbureau NielsenIQ meldde dat in de eerste zestien weken van het jaar de consumentenprijzen gemiddeld met 6,4 procent zijn gestegen en dat zo een verhoging ‘nooit eerder is gezien’. Zowel NielsenIQ als de Consumentenbond zagen een klein verschil in de prijsstijgingen tussen A-merken en huismerken. Prijsstijgingen van rond de vijftig procent voor bepaalde producten waren geen uitzondering meer.

Dirk van den Broek was een van de eerste supermarktketens die actie ondernam om boodschappen voor consumenten betaalbaar te houden. Dirk deed dat door te stoppen met tv-reclames en zo die kosten in te zetten om prijsverhogingen tegen te gaan. Onze columnist Rob Benjamens zag toen ook dat in de reclamebranche de prijzen omhoog vlogen. Zijn idee? Kijk eens bij jonge reclamebureaus, die zouden wel eens hele verrassende suggesties kunnen hebben die het overwegen meer dan waard konden zijn met misschien wel betere resultaten.

Jan Linders breidt uit

In mei opende Jan Linders drie nieuwe winkels. De supermarktketen is voornamelijk in het zuiden van het land actief. In het begin van de maand werd de Jumbo in Drunen overgenomen en verbouwd. De volgende was een compleet nieuwe winkel in Maastricht. In de nieuwbouwwijk Hoolhoes werd de derde Jan Linders van de stad geopend. Vlijmen was die maand de derde nieuwe supermarkt die geopend werd na de ruilkoopconstructie met Jumbo die aan het eind van 2021 werd afgesproken. Een half jaar later, in december, komt de ‘supermarkt van het zuiden’ met het grootste nieuws uit de supermarktbranche van het jaar.