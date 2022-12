Jaaroverzicht september: Energiecrisis en Week Tegen Voedselverspilling

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. September werd gedomineerd door de energiecrisis. Levensmiddelenproducenten en supermarktondernemers maken zich ernstig zorgen over hun voortbestaan.

Energiecrisis

Nederlandse voedingsmiddelenproducenten komen steeds meer in het nauw door de explosief gestegen energiekosten. Zij vragen de overheid om steun. Ook supermarktondernemers erkennen dat de stijgende energieprijzen steeds meer tot grote kopzorgen leiden. Bierbrouwer AB InBev liet deze maand weten volledig op zonne-energie over te stappen voor haar West-Europese brouwerijen. Dat is alvast een begin.

Frits van Eerd trekt zich terug

Jumbo-topman Frits van Eerd werd aangehouden en verhoord in een omvangrijke witwaszaak en besloot daarop, ‘in het belang van Jumbo’, zich tijdelijk terug te trekken. Zo kan hij zich ook ‘volledig concentreren op zijn persoonlijke situatie’. Niet veel later werd bekend dat Ton van Veen als gedelegeerd commissaris tijdelijk leiding gaat geven aan het directieteam. Colette Cloosterman-van Eerd wordt tijdelijk vice-voorzitter van de Raad van Commissarissen (RvC) en gaat een verbindende rol spelen tussen de organisatie, de RvC en de familie.

Strijd tegen voedselverspilling nog steeds actueel

‘Warm je restjes op, niet de aarde’, aldus de Stichting Samen Tegen Voedselverspilling. Die organiseerde in september voor de vierde keer de Verspillingsvrije Week. Op hetzelfde moment kwam Albert Heijn met het bericht Overblijverspakketten aan te bieden. De supermarktketen verwacht hiermee ongeveer 4,5 miljoen kilo voedsel te kunnen besparen. En Too Good To Go werd in dezelfde maand voor de vierde keer uitgeroepen tot ‘meest inspirerende bedrijf van 2022’.

Dekamarkt groeit

Net nadat Dekamarkt haar nieuwe algemeen directeur verwelkomde opende de formule haar eerste winkel volgens nieuw concept, met vers gebrande noten, een uitgebreide wijnafdeling, ultraverse maaltijden, een inpandige slagerij en bloemen en planten die vers van de veiling komen. En de 100e vestiging van de formule werd vast aangekondigd. De winkel in Egmond is inmiddels geopend en Levensmiddelenkrant was daarbij.

