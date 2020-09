Sunt plant grote uitbreiding in Nederland

AMSTERDAM – De snel groeiende startup wil opschalen en begint in de eigen omgeving. De bananen waar Sunt bananenbrood van bakt worden nu nog uit Ecuador gehaald, waar ze ter plaatse weggegooid zouden worden. Maar ook dichterbij huis vallen nog veel bananen van de verspilling te redden, daarom wil het bedrijf de bananen op korte termijn uit de Nederlandse havens halen.

Minder dan een jaar geleden werd Sunt geïntroduceerd bij Albert Heijn; bananenbrood van bananen die eigenlijk zouden worden weggegooid. Doodzonde vindt Laura Hoogland, oprichter van Sunt: “Elk jaar wordt er ruim een miljard kilo aan voedsel weggegooid. Er is helemaal niks mee, maar het heeft dan niet helemaal de juiste kleur en wordt als ‘waste’ afgedaan. Totaal onnodig, dus daar maken wij de bananenpuree van voor onze bananenbroden.”

Het concept sloeg aan en inmiddels zijn de broden al in drie Europese landen te verkrijgen – Nederland, België en Oostenrijk – en vliegen er wekelijks enkele duizenden geupcyclede bananenbroden over de toonbank. Sunt wil een gezond product bieden dat ook nog eens een bijdrage levert aan het verduurzamen van de voedselketen. “Onze bananenbroden bestaan voor 37 procent uit bananen die anders verspild zouden worden, het wordt echt tijd dat we wat aan de wereldwijde voedselverspilling gaan doen en daarom gaan wij volgend jaar ‘The banana factory’ bouwen”, aldus Hoogland.

The banana factory

“Toen we erachter kwamen dat er in de Nederlandse havens en die van Antwerpen ook miljoenen bananen onnodig worden weggegooid, was het idee al snel geboren om onze leveranciers dichter bij huis te gaan zoeken”, stelt Hoogland. “Als we de bananen hier uit de havens halen dan scheelt dat duizenden kilometers reizen, dan verlagen we de uitstoot van onze productieketen nóg verder en pakken we voedselverspilling dicht bij huis aan.” De bananen die als ‘waste’ worden bestempeld als ze in Nederland zijn aangekomen, worden nu nog weggegooid. Sunt wil deze bananen gebruiken voor hun bananenbrood, deze partijen zijn immers toch al in Nederland.

Daarvoor moest Sunt eerst testen of de bananen hier net zo geschikt waren voor hun bananenbrood middels enkele steekproeven. Hoogland: “De bananen bleken nog heel bruikbaar, we zullen hoogstwaarschijnlijk een rijpingskas moeten neerzetten omdat veel van deze ‘waste-bananen’ zelfs nog te groen zijn.” Uiteindelijk moeten al deze bananen naar een fabriek in Nederland worden gebracht waar er bananenpuree van gemaakt kan worden. “We kijken naar een aantal locaties, voornamelijk in de Randstad. Het belangrijkste is dat we een manier van transporteren vinden die zo duurzaam mogelijk is. Hiervoor denken we bijvoorbeeld aan transportbedrijven die ruimte over hebben voor een paar dozen bananen en de route in de richting van onze toekomstige fabriek toch al rijden.”

Het gaat hier echter om een ‘waste-product’, waardoor het uitrollen van het concept – vanwege het waarborgen van de voedselveiligheid – nogal wat voeten in de aarde heeft. Sunt heeft hiervoor een partnership gesloten met het bedrijf Tekkoo, omdat zij al ervaring hebben met het omzetten van ‘waste’ naar nieuwe producten. “Zij maken bijvoorbeeld olie van sinaasappelschillen en bieden Sunt extra kennis en financiële mogelijkheden. Het mooie van een samenwerking als deze, is dat we ook kunnen kijken of op termijn onze producten kunnen samenvoegen tot een heel nieuw voedingsproduct”, zo laat Hoogland weten. “Ons gezamenlijke doel is immers om voedselverspilling zo veel mogelijk tegen te gaan en dat doe je door het hele product te gebruiken. Maar voor nu is onze ambitie om de verspilling van bananen in Nederland om te zetten in een smakelijk businessmodel.”

Bron: Levensmiddelenkrant