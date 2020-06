Betere relaties en meer zichtbaarheid in 7 stappen

‘Iedere foodprofessional is het waard zichzelf te laten zien’

ZAANDAM - Relaties bouwen is een proces, want je overtuigt zelden iemand met één contactmoment, ziet pitch- en presentatietrainer Patrick van Gils van Top Presentaties. “Mensen willen je leren kennen, dus pak dat podium”, adviseert hij. Zeven tips op de weg van een koud contact naar een warme relatie en meer zichtbaarheid.

1. Positioneren

“Deze term valt heel vaak bij grote bedrijven”, weet Van Gils uit ervaring. “Welke positie neem je in ten opzichte van je klant en concurrentie? Waar sta je voor? Het zijn simpele vragen om te stellen, maar vaak lastig om te beantwoorden. Veel bedrijven willen zichtbaar worden, maar wat wil je zichtbaar maken en waar sta jij voor? Zoek een woord dat jezelf typeert. Ik ben bijvoorbeeld spreker, pitchtrainer en brandingcoach. Bedenk vervolgens het allerbelangrijkste woord waar je uniciteit zit, als mens of als bedrijf. Ik ben heel blij dat mensen me in grote en kleine sessies altijd inspirerend vinden. Als ik zeg: ik ben een ‘inspirerende’ of ‘verkoopverhogende’ pitchtrainer klinkt daar helderheid en ook de uniciteit in door. Zorg daarnaast dat je weet op wie jij je richt. Ik ben een pitchtrainer en werk met ondernemers of managers in de foodsector. Zij zijn mijn ideale klant. Zo positioneer ik me in het speelveld. En hoe positioneer jij jezelf ?”

2. Pitchen

“Ik denk dat ik bij de pitch heb geleerd hoe je in verschillende lengtes veel impact kunt maken met je woorden. Soms in één woord, één zin of één minuut. Een pitch staat voor een korte, krachtige en persoonlijke presentatie. Eigenlijk is dit de moeilijkste communicatievorm, want je moet heel veel weglaten, de kern benoemen en jezelf daarin laten zien. Als je kort en krachtig bent, beïnvloed je de impact en richting van je gesprek en de relatie met de ander. Daarmee creëer je ook meer ruimte voor de ander. Laat jezelf zien als A-merk. Niet alleen bedrijven zijn een A-merk. Jij ook! Vertel daarom altijd duidelijk hoe je heet. Ik ben Patrick van Gils. Mijn bedrijf heet TOPpresentaties. En wie ben jij?”

3. Presenteren

“Waar Pitchen kort en krachtig is, kun je bij presenteren meer mensen tegelijkertijd langer informeren. PowerPoint heeft de minste impact in een presentatie. Waar besteden de meeste mensen de meeste tijd in de voorbereiding aan…? Precies. Jij maakt het echte verschil. De kern van een presentatie die niemand meer vergeet, is plat te slaan in drie letters: VIP. Niet jij, maar vooral jouw publiek is de Very Important Person; VIP staat ook voor Verbinding, Interactie en Persoonlijk. Hoe creëer je verbinding? Door onder meer oogcontact en een stapje naar de groep maken. Interactie: stel tussendoor open vragen in plaats van dat je alleen zendt. Persoonlijk: jij bent een persoon en jij vertelt. Mensen willen dus ook weten wie jij bent. Stel jezelf voor. Wie ben jij en wat drijft jou?”

4. Publiceren

“We spreken niet alleen veel, maar schrijven ook veel, van e-mails tot voorstellen. Te veel van de informatie is ‘medicijnbijsluiter’-informatie: feitelijkheden over je product of dienst. Voeg altijd een inleiding toe waarin de ander zich herkent. Zijn problemen, zijn pijn. Bijvoorbeeld: je komt als fabrikant met een nieuw product, maar een ondernemer heeft geen schapruimte meer. Als je als fabrikant dit soort voorbeelden aanduidt, weet de ondernemer al dat je zijn problematiek kent en dat je zijn probleem misschien kunt helpen oplossen. Hoe trigger jij je relaties?”

5. Profileren

“Denk aan het ‘profiel’ van een autoband. Dat is bij ieder type anders. Dus het is de unieke afdruk van wie je bent of wat je als bedrijf bent. De zeepkist, jouw mentale podium, is bijvoorbeeld mijn merkicoon geworden en komt overal in terug. Ook binnen een bedrijf is je eigen uniciteit goud waard. Laat jezelf onderscheidend zien! Een tip: wees consistent in al je uitingen. Je koopt zelf ook alleen bij bedrijven die consistent en consequent communiceren, want die vertrouw je. Geef je eigen communicatiemiddelen eens een cijfer: van 0 tot 10, 0 voor diffuus tot 10 voor superconsistent. Waar kom jij op uit en wat kun je verbeteren?”

6. Promoten

“De essentie van promoten is dat je durft en trots bent iets aan te bieden waar de ander ‘ja’ maar ook ‘nee’ op kan zeggen. Dat is de aanbiedende, promotende mindset. Veel professionals vinden dat eng, maar denk eens klein en ga terug naar de markt. Als je aardbeien verkoopt, kun je dat op normale toon uitspreken. Of je kunt je stem wat aanzetten. Daarnaast kun je roepen dat je aardbeien hebt, maar je kunt ook roepen dat je de allerlekkerste aardbeien hebt. Dit soort woorden zijn spannend om te zeggen, maar als je dat doosje aardbeien wilt verkopen, zullen mensen op die manier, door stemgebruik en overtuigende taal, eerder omkijken en stoppen. Sommigen zullen proeven en een doosje kopen. Grote bedrijven zijn groot geworden door ook die overtreffende trap te gebruiken, kijk maar naar Lidl ‘De hoogste kwaliteit, voor de laagste prijs. Wat zijn jouw ‘aardbeien’?”

7. Podium Pakken

“Alle voorgaande 6 stappen zijn stuk voor stuk podiums; manieren om jezelf en je bedrijf te laten zien en horen. Veel mensen houden zich onterecht te klein, maar we hebben als professionals de wereld wat te geven en kunnen problemen oplossen voor anderen. Je mag daar als individu en als bedrijf trots op zijn. Het kernwoord van Podium Pakken is ‘doen’. Je hebt niets te verliezen, je hebt alleen maar te winnen. Pak je Podium! Wat doe jij?”

Over Patrick van Gils

Patrick is dé professional in Klantcontact, Branding en Zichtbaarheid. Hij is de #1 pitch-, presentatie- & personal branding-expert van Nederland. Hij was meer dan 20 jaar de marketingcommunicatietopman en woordvoerder van A-merkbedrijven als McDonald’s, Studio100 en Makro. Ruim 6 jaar geleden besloot hij, na een reorganisatie, zijn passie en droom te gaan volgen. Hij richtte TOPpresentaties op. Om anderen te helpen bij een onvergetelijke presentatie. Inmiddels een florerend bedrijf. Patrick is inspirerend spreker, pitch- & presentatietrainer en businesscoach. Hij heeft inmiddels 25.000 mensen geholpen met zijn praktisch toepasbare 7- staps branding- & pitch-formule. Een beproefde methode waarmee ook jij steviger in je schoenen staat, glashelder overkomt, meer impact maakt op anderen, nooit meer wordt vergeten en de ideale klanten aantrekt.



Zelfs onze koningin heeft zijn training 1 vol uur lang bijgewoond. Inmiddels noemen anderen hem ‘de pitchkoning van Nederland’! Patrick heeft een e-boek geschreven: ‘Jouw magic PITCH’. Met 27 tips en mindsets voor een korte, krachtige en overtuigende pitch. Dit e-book kun je gratis downloaden op zijn website: www.toppresentaties.nl. Wist je dat hij twee onlinetrainingsprogramma’s: de ‘Onvergetelijke Elevator Sales Pitch’ én ‘Jouw Personal Branding & Zichtbaarheid’ aanbiedt waarmee jij zelf nu direct kunt starten?

Maak jouw zomer van 2020 onvergetelijk!

Kies naast jouw vrije dagen of vakantie voor het krachtige ‘Jouw Personal Branding & Zichtbaarheid’-programma. In 7 trainingen zetten we samen 7 stappen naar jouw unieke personal branding en jouw zichtbaarheid. Met om de week een live online-training door Patrick van Gils en bij iedere training een waardevol werkboek. Deze online-trainingen kun jij ook altijd terugkijken als je een keer niet kunt of er even tussenuit bent. Jij leert de 7 persoonlijk succes-stappen: 1) Positioneren 2) Pitchen 3) Presenteren 4) Publiceren 5) Profileren 6) Promoten 7) Podium Pakken. Naast de 7 online live-trainingen zit er als bonus ook een ticket bij voor de LIVE-dag begin oktober. Jouw investering: € 250,- ex btw. Pak deze superdeal en meld je nu aan via de link. Patrick verloot 1 gratis deelname aan dit Branding & Zichtbaarheid-trainingsprogramma dat start op 2 juli a.s. Wil jij kans maken op een gratis ticket voor dit trainingsprogramma? Stuur een e-mail naar info@toppresentaties.nl en beantwoord de vraag: Waarom ben jij het waard om jezelf meer te laten zien? Meld je aan via de link: https://toppresentaties.nl/personal-branding-zichtbaarheid/

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops