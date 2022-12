Jaaroverzicht oktober: Ondanks inflatie ruimte voor expansie en innovatie

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. Ook in oktober konden we niet om de economische gevolgen van de agressie in Oekraïne heen. De eerste sluitingen ten gevolgen van de inflatie waren een feit, maar gelukkig was er ook ruimte voor expansie en innovatie. We beloonden de beste innovaties met de Innova Klassiek 2018-2022.

Inflatie

Volgens de cijfers van het CBS stegen de energieprijzen tot oktober met ruim 200 procent.

De Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie (FNLI) en de Vereniging van de Nederlandse Groenten en Fruitverwerkers (VIGEF) uitten hun zorgen over het voortbestaan van de Nederlandse voedingsmiddelenproducenten. ING voorspelde dat de energiekosten voor producenten in de voedingsmiddelenindustrie dit jaar op zouden lopen tot zo’n 7,5 procent van de totale kosten, tegenover 1,5 procent in 2020. Als gevolg besloot conservenfabrikant Hak haar productiewerkzaamheden in januari, de duurste maand van het jaar, stil te leggen. De stijgende voedselprijzen zorgden voor grote problemen voor onder meer veel ouderen, soms noodgedwongen maaltijden overslaan vanwege de hoge voedselprijzen, concludeerde het Voedingscentrum.

Halloween

Het Amerikaanse Halloweenfeest wint steeds meer terrein bij Nederlandse huishoudens. Waar voorheen uitsluitend Amerikaanse kinderen in griezelige outfits langs de deuren gingen, is het griezelfeest vandaag de dag vrijwel even populair als het Sint Maarten-feest. 35 procent van de huishoudens kocht wegens de inflatie het snoepgoed voor de griezelig uitgedoste kinderen wel kritischer in. Er werd meer gelet op aanbiedingen, huismerken of er werden eenvoudigere varianten aangeboden.

Innova Klassiek 2018 – 2022

Het is niet gemakkelijk om een nieuw product succesvol in de markt te zetten. Gelukkigerwijs zijn ook altijd producten die het wél redden en na enkele jaren een vaste plek in de schappen hebben veroverd. Ieder jaar reikt Levensmiddelenkrant de Innova Klassiek uit aan de hoogst gewaardeerde producten waarvan we ons niet meer kunnen indenken dat ze er ooit niet waren.

(Flits)bezorgers

Voor Flitsbezorger Flink stond oktober in het teken van tegenslag. Zo moest de boodschappenbezorger twee darkstores sluiten, in Amsterdam en Utrecht, mede door de overlast die omwonenden ervoeren.

Het verzoek van bezorgdienst Deliveroo om haar activiteiten in Nederland te beëindigen werd goedgekeurd. Eric French, chief operating officer bij Deliveroo Internationaal, sprak zijn dankbaarheid uit naar alle Nederlandse Deliveroo-werknemers. “We zijn onze medewerkers dankbaar voor hun inzet voor Deliveroo en alles dat ze voor ons hebben betekend. We spreken ook onze dank uit aan alle bezorgers die ervoor hebben gekozen met ons te werken en zijn blij dat we passende compensatiepakketten voor zowel hen als onze medewerkers hebben kunnen overeenkomen”, aldus French.

