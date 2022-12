Jaaroverzicht juli: Protesterende boeren en flitsbezorgers in de knel

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. De vlam sloeg in de pan in juli, toch al een hete maand, met boeren die distributiecentra blokkeerden.

Boerenblokkades

Ons landbouw- en voedselsysteem moet op de schop en daarom kunnen niet alle boeren hun bedrijf voortzetten, stond in een Kamerbrief van minister Staghouwer. Dat maakte de boeren boos en ze blokkeerden onder meer distributiecentra van supermarkten. Daarop raakten de schappen leeg. Tegelijk wordt er ook gezocht naar oplossingen voor de stikstofproblematiek. Zo zijn FrieslandCampina, Rabobank en Lely gaan samenwerken om de stikstofuitstoot op melkveebedrijven te verminderen door middel van technische innovaties. En nu we het toch over technische innovaties hebben: in deze maand werd ook de kassaloze Aldi geopend. Hier worden de boodschappen door intelligente camera’s in het plafond en sensoren in de schappen gescand en bij het verlaten van de winkel automatisch afgerekend.

Gouden Partner 2022

Levensmiddelenkrant maakte de winnaars van de Gouden Partner 2022 bekend; het was alweer de 30e keer dat we prijzen uitreikten aan fabrikanten die volgens hun handelspartners de besten in hun categorie zijn. Sjanny van Beekveld, business consultant bij IRI, voorzag de winnaars van duiding. Ze onderscheidde zes belangrijke en waardevolle trends die mede van invloed zijn geweest op de samenwerking tussen fabrikanten en retailers (en die je nog altijd in de gaten moet houden).

Groei flitsbezorgers stagneert

Aan het begin van het jaar was het een en al feest voor de flitsbezorgers, in het voorjaar zagen we de eerste scheurtjes verschijnen en in juli trok ABN Amro de conclusie dat de groei was gestagneerd. Dat werd ook zichtbaar in het straatbeeld, zo verkleinde Gorillas haar bezorggebied in Nederland en daarbuiten, met baanverlies als gevolg. Tegelijkertijd kwamen zowel Gorillas als Flink met eigenmerkproducten.

Nationaal Hitteplan

Pfoe, wat was het heet in juli! We belden enkele ondernemers om te vragen hoe ze daarmee omgingen. Van extra hulp aan ouderen tot de inkoop van buitenspeelgoed en van de bestelling van een pallet ijsblokjesfolie tot de verkoop van hard seltzer, ze kregen het er warm van. Albert Heijn besloot vanwege de hitte zelfs tijdelijk de thuisbezorging te annuleren.

