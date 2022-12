Jaaroverzicht november: Eerste tekenen inflatieverbetering zichtbaar

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. November was een roerige maand, waarin de eerste tekenen van inflatieverbetering zichtbaar werden. Sinterklaas en het wereldkampioenschap voetbal arriveerden vrijwel tegelijk in het land. Wat betekende dit voor de supermarkten?

Daling handelsprijzen

Eindelijk leek er een einde te komen aan de alsmaar stijgende inflatie. Food and Agriculture Organization (FAO) meldde dat de handelsprijzen van plantaardige olie, zuivel, vlees en suiker na lange tijd de daling in zette. Het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS) bevestigde de prijsvermindering met haar geharmoniseerde index van consumentenprijzen (HCPI).

Openingen

Supermarktketen Boon Food Group maakte een flinke inhaalslag en opende twee winkels in één week tijd. De twintigste winkel van de keten opende in Stompwijk. “Wij hebben geprobeerd een winkel neer te zetten waar alles te koop is”, vertelde Eric Brosius, manager acquisitie bij Boon Food Group, tegen Levensmiddelenkrant. “Met het oog op de toekomst hebben we daarom ook een ruimte met eigen ingang, die over enige tijd omgebouwd kan worden tot tabaksshop”, vervolgde hij. Brosius doelt hierbij op het naderende verbod op de verkoop van tabak in de supermarkt.

In Egmond aan Zee verbouwde Dekamarkt de voormalige Jumbo Supermarkt in de badplaats volgens Dekamarkt-format. Levensmiddelenkrant begaf zich voor de opening van Dekamarkt’s 100e winkel naar de kust.

Picnic

Boodschappenbezorger Picnic zette grote uitbreidingsstappen in Groningen, Lelystad en Kaatsheuvel. De nieuwe bezorghubs in de provincies Flevoland en Noord-Brabant werden geopend door wethouders Jan Brekelmans en Piet van Dijk. De provincie Flevoland maakt sinds 2016 deel uit van het bezorggebied van Picnic, toen het bedrijf een hub opende in Almere. “Sindsdien kregen we steeds vaker de vraag wanneer Picnic ook in andere delen van Flevoland beschikbaar zou zijn. Door uit te breiden met een locatie in Lelystad voegen we daar nu een nieuwe stad in de provincie aan toe”, vertelde medeoprichter van Picnic Michiel Muller.

Oranjekoorts

Waar het WK voetbal normaliter samen valt met de zomerperiode en we de 32 voetballende landen vanaf het terras bekijken, ging het er in de aanloop naar deze editie iets bedaarder aan toe. Verschillende formules lieten Levensmiddelenkrant weten niet met WK-acties te komen vanwege het zwarte randje om het sportevenement, door alle misstanden in gastland Qatar. Jumbo durfde het wel aan en lanceerde een WK-commercial waarin feestvierende bouwvakkers voor de nodige ophef zorgde. De supermarktketen haalde het omstreden spotje binnen 24 uur na de release van de buis. Niet veel later staakte Jumbo óók de bijbehorende WK-spaaractie. Branchevereniging VBZ onderzocht het snackgedrag van voetballiefhebbers tijdens hun WK-kijkgedrag, wat zorgde voor verrassende resultaten.

Tech

Techstart-up Trigo haalde in haar financieringsronde een totaal van 100 miljoen dollar op voor de innovatie van Artificial Intelligence (AI) in supermarkten. De techleverancier richt zich op de ontwikkeling van kassaloze winkels. In Nederland kennen we de software van Trigo van de kassaloze Aldi Shop & Go in Utrecht. Producten worden middels intelligente camera’s in het plafond en sensoren in de schappen gedetecteerd en worden bij het verlaten van de winkel automatisch afgerekend. Dankzij de kapitaalinjectie voor innovatie is de samenwerking tussen Trigo en Aldi geïntensiveerd en is het kassaloze filiaal in Utrecht een nieuwe fase in gegaan.

