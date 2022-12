Jaaroverzicht december: Feestelijkheden, afsluiten en opnieuw beginnen

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. De laatste maand van het jaar staat voor velen van ons in het teken van feestelijkheden, afsluiten en opnieuw beginnen. Zo ook in de levensmiddelenbranche.

Hoogtij

Wat hebben we een hoop te vieren gehad, deze maand. Van Sinterklaas tot het vijftigjarig bestaan van supermarktketen Boni, en van het jubileum van het Super Supermarkt Keurmerk tot het zegenrijke Nederlands elftal. En natuurlijk: kerstmis! Ieder jaar verschijnen de kerstcommercials op televisie, amper een dag nadat we de Goedheiligman uitzwaaiden. De feestelijke reclamespotjes van de supermarktketens ontpoppen zich ieder jaar weer als heuse korte films, mét morele kerstboodschap. Levensmiddelenkrant zette ze voor je op een rij.

Ondanks dat steeds meer Nederlanders vegetarisch, of zelfs veganistisch, eten, gaf ruim tachtig procent van de feestvierders aan met de feestdagen ‘gewoon’ vlees te eten, bleek uit onderzoek van DirectResearch.

Innovatie

Ondernemer Bas Bobeldijk, uitbater van twee Jumbosupermarkten, nam de goedlachse servicerobot Pepper aan als wijnadviseur voor zijn supermarkt in Buitenveldert. De proef met de servicerobot, een initiatief van de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met de VU Amsterdam en TMO Fashion Business School, was vooral bedoeld om te onderzoeken wat robots kunnen (gaan) betekenen op de winkelvloer. Ook Belgische supermarktketen Colruyt Group onderzocht wat robotica kon doen voor het supermarktwezen, en stuurde voor het eerst een onbemand voertuig de weg op voor het bezorgen van boodschappen. “Ons autonoom rijdend voertuig van de derde generatie, Clevon 1, heeft de nodige vergunningen om op de openbare weg te rijden in Estland en Litouwen”, vertelde Sander Sebastian Agur, ceo van Clevon. “In de Verenigde Staten en vele andere Europese landen zijn vergunningsaanvragen in behandeling. Onze onbemande, volledig elektrische voertuigen rijden al 2,5 jaar in het stadsverkeer met een onberispelijke veiligheidsreputatie, wat bewijst dat de technologie functioneel en veilig is voor iedereen in de buurt.”

Jan Linders

Hoewel Jan Linders weliswaar een ‘veelbewogen’ 2021 gekend heeft, sloot de supermarktketen af met een omzet die min of meer gelijk was aan die van het jaar daarvoor. Toch werd er in de wandelgangen gesproken over een eventuele overname van het imperium van de familie Linders. In een videobijeenkomst werden alle medewerkers van Jan Linders ingelicht over de toekomstplannen van de supermarkt. Levensmiddelenkrant zocht uit wat de franchisesamenwerking betekent voor het marktaandeel.

Oud & Nieuw

Eerder dit jaar maakte flitsbezorger Gorillas bekend haar diensten in zes Nederlandse steden te staken. De zes vestigingen zouden niet winstgevend genoeg zijn. Er werd al enige tijd gespeculeerd over een eventuele overname door flitsconcurrent Getir, maar in december 2022 werd de transactie bevestigd. Ook voor prijsvechter Aldi kon een overname in Denemarken niet uitblijven. Rema 1000 Denemarken nam 114 van de 188 Deense winkels over en werd hiermee de grootste supermarktketen in Denemarken. Aldi Nord verwacht dat ook voor de overige winkels een koper gevonden wordt, en buigt zich momenteel, samen met de vakbonden, over het sociale plan.

Tot volgend jaar!

Bron: Levensmiddelenkrant