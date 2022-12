Jaaroverzicht februari: Oorlog en plastic inzamelen

NIEUWVEEN – Wat is er allemaal in 2022 gebeurd? Levensmiddelenkrant zet deze week de belangrijkste nieuwsfeiten van dit jaar op een rij. Februari werd getekend door de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan voor de levensmiddelenindustrie.

Oorlog en stijgende voedselprijzen

De wereld is opgeschrikt door de oorlog in Oekraïne, die grote gevolgen heeft voor onder andere de levensmiddelenindustrie. Grondstoffen zijn niet meer leverbaar of worden duurder, en dat bovenop de al stijgende prijzen die tijdens de onderhandelingen centraal stonden. Kortom, het is onontkoombaar dat de prijzen van voedsel omhoog gaan. Dat blijkt ook uit onderzoek van ABN Amro. We zien dat onder andere terug in de categorie koffie, waar de prijzen flink uiteen lopen door onverwachte droogte en vorst in Brazilië.



Overname, klimaatdoelen en strategieën

Ondanks de tegenslagen die de branche te verwerken heeft, zijn er ook goede berichten. Zo neemt Stefan Blom de Plus-winkel in De Meern over van Giel Smits, maakt Lidl bekend haar klimaatdoelen alleen te kunnen behalen door een nauwe samenwerking met leveranciers, presenteert Jumbo haar nieuwe strategie en zijn de fruitbakjes van Albert Heijn voortaan circulair.



Plastic flessen inzamelen

Statiegeld Nederland meldt dat een half jaar na de invoering van statiegeld op kleine flesjes, 80 procent van alle plastic statiegeldflessen retour komt. “Het is een fraai resultaat na iets meer dan een halfjaar en komt mooi in de buurt van de wettelijke doelstelling van 90 procent”, aldus Raymond Gianotten, directeur van Statiegeld Nederland. Dat het thema speelt in de branche blijkt uit de inspanningen van retailers. Zo kiezen Albert Heijn, Jumbo en Lidl ervoor om ook statiegeld in te voeren op plastic sapflessen. Er wordt in diezelfde periode een klap gegeven op het besluit om ook blik in te zamelen in de supermarkt.